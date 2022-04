Autofahrer raste mit 115 km/h durchs Ortsgebiet

Bei Schwerpunktkontrollen gingen am Mittwoch zahlreiche Schnellfahrer ins Netz, berichtet die Landespolizeidirektion. Negativer Spitzenreiter sei ein 59-jähriger Mann gewesen, der mit 115 km/h durch das Ortsgebiet gefahren war. Ein weiterer Lenker (33) saß mit mehr als einem Promille am Steuer, und ein Mopedfahrer (34), der keinen Führerschein besitzt, sei mittlerweile zum zweiten Mal erwischt worden. Die Bilanz der Polizei in Ampflwang: 40 Anzeigen, davon 35 wegen Schnellfahrens, und 30 Organmandate.