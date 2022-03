Ausseerin holte U16-Riesenslalom-Gold

Mehr als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden kürzlich bei den Österreichischen Schülermeisterschaften (U16) im alpinen Skilauf in St. Lambrecht (Bezirk Murau), der höchstgelegenen Marktgemeinde der Steiermark, gezählt. In den Spitzenrängen zu finden war dabei auch die für den SC Dachstein-Oberbank startende Leonie Binna (U16) aus Bad Aussee.

Am Eröffnungstag belegte sie im Super-G nach einem schweren Fehler immerhin noch den siebenten Rang. Tags darauf stand der Riesentorlauf auf dem Programm. Lag sie nach dem ersten Durchgang bereits auf dem dritten Platz, markierte sie im zweiten Lauf Bestzeit und holte sich damit den Titel in ihrer Altersklasse. Beim Slalom am darauffolgenden Tag lag sie nach dem ersten Durchgang auf Rang sieben und konnte sich im zweiten Lauf noch auf Platz fünf verbessern. In der Kombinationswertung aller drei Bewerbstage landete Leonie Binna auf dem vierten Gesamtrang.