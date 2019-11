Alkolenker überschlug sich mit gestohlenem Firmen-Lkw

Wie die Polizei Oberösterreich am Samstag bekannt gab, war der 32-Jährige am Donnerstagabend in Salzburg unerlaubt in den Klein-Lkw seines Chefs gestiegen. Der Rumäne aus Wien fuhr damit auf die A1 in Richtung Wien. Im Gemeindegebiet von Aurach geriet der Lenker gegen 23:30 Uhr mit dem Transporter ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite quer über die Fahrbahn liegen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, ein Alkotest ergab einen Wert von 1,56 Promille.

