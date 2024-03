288 Lenker fuhren am Dienstag auf der B145 zu schnell

288 Lenker fuhren am Dienstag auf der B145 ins Radar.

Vermutlich waren es noch deutlich mehr, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten haben. Denn die Beamten des Bezirkspolizeikommandos Gmunden führten die Schwerpunktkontrollen an der B145 am Dienstag nur von 8 bis 16 Uhr durch.

In diesem Zeitraum fuhren 288 Lenker zu schnell, bei den technischen Überprüfungen wurden 66 Übertretungen aufgrund technischer Mängel oder technischer Veränderungen festgestellt. Einem Pkw wurden aufgrund von Gefahr im Verzug an Ort und Stelle die Kennzeichen abgenommen.

Bei einem Sattelzug konnten insgesamt elf technische Mängel festgestellt werden, auch hier mussten die Kennzeichen am Zugfahrzeug und am Anhänger abgenommen werden. Der Lenker hielt sich außerdem nicht an die Lenk- und Ruhezeiten: 25 Übertretungen.

