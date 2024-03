Rennen in Traun: 2 Raser sind Führerschein los

Ein 19-jährige Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Wels-Land und ein Linzer (27) waren der Zivilstreife am Sonntagnachmittag wegen ihrer viel zu riskanten Fahrweise aufgefallen: Sie lieferten sich ein Rennen, fuhren nebeneinander und stiegen immer wieder unkontrolliert aufs Gas. Den Messungen der Polizisten zufolge beschleunigten sie im Durchschnitt auf 133 anstatt der erlaubten 70 km/h. Beide Lenker sind jetzt vorläufig ihren Führerschein los. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Auch in Wels zogen Beamten einen Lenker aus dem Verkehr: Kurz vor 22 Uhr schnappten sie am Sonntag einen 30-Jährigen, der offensichtlich unter Drogen mit dem Auto unterwegs war. Der Vortest verlief positiv, ein Arzt bestätigte bei der klinischen Untersuchung die Fahruntauglichkeit des Welsers. Den Führerschein muss er nun schon wieder abgeben - der Mann hatte ihn erst kürzlich wiederbekommen, nachdem er ihm bereits zuvor wegen Drogen am Steuer entzogen worden war.

Alle drei Lenker wurden angezeigt.

