Fahrbahn-Duell auf der B145 bei Pinsdorf forderte einen Schwerverletzten

Wüste Szenen haben sich am Samstagnachmittag auf der B145 zwischen Gmunden und Pinsdorf abgespielt: Ein 33-jähriger Autofahrer aus Deutschland und ein 50-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Gmunden lieferten sich über mehrere Kilometer ein wildes Duell mit riskanten Überholmanövern. Die beiden Männer dürften gegen 15:45 Uhr an einer Ampel im Gemeindegebiet von Gmunden in Streit geraten sein. Die Hintergründe waren am Abend noch unklar, die Polizei berichtete von "einer emotionalen Auseinandersetzung".

Verfolgungsjagd nach Zwist

Der Zwist zog eine Verfolgungsjagd nach sich, bei der die beiden Männer nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brachten. So schlug etwa der Motorradfahrer im Gemeindegebiet von Pinsdorf während der Fahrt auf den Außenspiegel des Pkw und kollidierte dabei beinahe mit dem Gegenverkehr. Mehrmals bremsten sich die Männer gegenseitig aus – bis es auf Höhe des Sternbergs zu einem folgenschweren Unfall kam.

Bei 80 km/h gestürzt

Der Autofahrer überholte den Motorradfahrer rechts über den Beschleunigungsstreifen, schnitt ihn nach links und dürfte ihn erneut ausgebremst haben. Dadurch kam der Motorradfahrer bei einer Geschwindigkeit von etwa 80 km/h zu Sturz und schlitterte mehrere hundert Meter über die Fahrbahn, bis er schlussendlich schwerverletzt zum Liegen kam. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe, bis Rettung und Notarzt eintrafen. Der 50-Jährige wurde ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Die Ermittlungen zum Vorfall laufen, teilte die Polizei am Abend mit.

