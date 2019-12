Saisonstart am Hochficht erneut verschoben

Nachdem der Schi-Saisonstart am Hochficht bereits schon einmal verschoben worden war, wurde er am Donnerstag erneut vertagt.

Der Saisonstart am Hochficht muss um eine weitere Woche nach hinten verschoben werden. Dabei sah es vor wenigen Tagen gar nicht so schlecht aus: Die ausgezeichnete Beschneiung und der prognostizierte Neuschnee schürten die Hoffnungen auf einen Start am kommenden Samstag. „Es ist alles vorbereitet, das Personal steht bereit, doch der Warmwettereinbruch machte uns einen Strich durch die Rechnung“, sagt Betriebsleiter Martin Lauss. Der Start der Lifte und Bahnen wurde vorerst auf 21. Dezember verlegt.



Und während man auf der Wurzeralm und in Hinterstoder schon seit 7. Dezember die weißen Pisten hinunterwedeln kann, muss man sich am Hochficht wohl noch gedulden.