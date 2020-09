Reiten als Therapie bei Alzheimer

Sie war am gestrigen Welt-Alzheimertag mit drei Gästen der Demenz-Tagesstätte im integrativen Reitzentrum der Caritas in St. Isidor in Leonding. "Unsere Gäste haben das Pferd geputzt und gestriegelt, an der Leine durch die Reithalle geführt, und zwei Herrschaften sind sogar eine Runde auf Foxy geritten", erzählt Wögerbauer. Der Stolz und das Glücksgefühl der Tagesgäste auf dem Rücken oder neben den Pferden sei wunderbar zu spüren gewesen. Ziel dieser Begegnungen von Mensch und Tier sei es, mit den Reitstunden das Krankheitsbild positiv zu beeinflussen.

