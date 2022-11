Randale in Linz sollen geplant worden sein

Vorbild für die Ausschreitungen der Jugendlichen soll der französische Film "Athena" von Romain Gavras gewesen sein, berichtete der ORF online. „Morgen wird Linz zu Athena“ ist demnach die Überschrift eines der Videos auf der Plattform „TikTok“. Der Netflix-Film handelt von einem Soldaten, der Polizisten für den Tod seines Bruders verantwortlich macht. Es kommt schließlich zu massiven Straßenschlachten zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Vor den Ausschreitungen in Linz wurde auf „TikTok“ angekündigt, dass Linz „zu Athena“ werde. Darunter fand in den Kommentaren ist eine Diskussion über die Beschaffung von Böllern statt.

Böller wurden auf Passanten geworfen

Gegen 21.00 Uhr sind am Montagabend die ersten Notrufe bei der Polizei eingegangen. Eine große Personengruppe, die sich am Taubenmarkt in der Fußgängerzone getroffen habe, werfe Böller auf Passanten, hieß es. Daraufhin rückte ein Großaufgebot von rund 170 Polizistinnen und Polizisten aus, darunter auch Cobra-Einsatzkräfte. "Rund 200 Personen zündeten teilweise rücksichtslos Böller und warfen diese auch unkontrolliert in die Menschenmengen. Die Situation vor Ort war angespannt, teils aggressiv gegenüber den Polizeikräften", schreibt die Polizei in einer Aussendung. Mit Absperrgittern versuchte man, die Randalierer einzukesseln.

Man sei wegen der Halloween-Nacht bereits in Alarmbereitschaft gewesen, sagte Einsatzleiter Michael Hubmann. Allerdings zu Beginn nur mit Polizisten aus Linz. "Aufgrund einer Überzahl der Personengruppe haben wir Kollegen der Bereitschaftseinheit, der Einsatzeinheit, des SRK und der umliegenden Streifen angefordert", sagt Hubmann. Kurzfristig beruhigte sich die Situation. Gegen 21:30 Uhr begann die Stimmung zu kippen, die Polizeikräfte wurden bedrängt, teilweise mit Böllern beworfen. Gegen 21:45 Uhr, nach dem Eintreffen weiterer Kräfte wurde mit der Räumung des Taubenmarktes begonnen. Da die Randalierer keine Verhaltensänderung zeigten, musste die Polizei offensivere Einsatztaktiken anwenden, um die Situation zu lösen. Dabei wurden die Beamten mit Böllern, Steinen und Glasflaschen beworfen.

Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Straßenbahnen standen still

Nachdem einige von den Randalierern auch Böller gegen Oberleitungen der Straßenbahn warfen, schlugen gegen 23.00 Uhr die Linz Linien wegen möglicherweise herabstürzender Leitungen Alarm. Dann bestehe Lebensgefahr für Fußgänger, woraufhin der Strom in den Oberleitungen abgestellt wurde. Um 23:10 Uhr erfolgte über Lautsprecher die Durchsage, dass alle Personen unverzüglich den Bereich bis zur Landstraße zu verlassen haben. Um die Lage letztendlich unter Kontrolle zu bringen und die fortwährenden Angriffe gegen die eingesetzten Polizeibeamten zu beenden, wurden die rund 200 Randalierer gegen 0:30 Uhr eingekesselt.

Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Erst ab 2.00 Uhr wurde der Betrieb der Straßenbahn in der Fußgängerzone wieder aufgenommen. Um 3.00 Uhr war der Großeinsatz der Polizei beendet. Insgesamt wurden 130 Identitätsfeststellungen durchgeführt, sechs Personen wegen aggressiven Verhaltens bzw. Ordnungsstörungen festgenommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitgeteilt hat, stammen mehr als die Hälfte der 130 kontrollierten Personen aus Syrien und Afghanistan. Zwei Einsatzkräfte der Polizei wurden leicht verletzt. Alle Randalierer werden wegen des Verdachts der schweren gemeinschaftlichen Gewalt und wegen Ordnungsstörung angezeigt.

Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

"Kein Platz für Gewaltbereitschaft"

„Linz ist eine sichere Stadt, in der Gewaltbereitschaft und Ausschreitungen keinen Platz haben. Die Polizei wird ihr Bestes geben, um die Täter ausfindig zu machen. Für mich gilt, dass solche Entwicklungen von Anfang an mit allen polizeilichen und rechtlichen Mitteln eingedämmt gehören. In Linz gibt es Null-Toleranz gegenüber Gewalttätigen, egal welche Motive diese haben", sagte Bürgermeister Klaus Luger und bedankte sich bei der Polizei in einer ersten Reaktion.

Aufs Schärfste verurteilte auch Landeshauptmann Thomas Stelzer die Vorgänge und dankte den Sicherheitskräften für ihren beherzten Einsatz. Oberösterreich werde weiterhin auf der Seite von Recht und Ordnung und damit auf der Seite der Polizei stehen, so Stelzer weiter, der eine Verschärfung der Strafen bei Übergriffen auf Polizisten als notwendig bezeichnete. Ein entsprechender Vorschlag würde sich im oberösterreichischen Regierungsprogramm finden.

"Die Exekutive muss mit voller Härte gegen solche Unruhestifter vorgehen, die es offensichtlich nur auf Krawall abgesehen haben", zeigte sich Vizebürgermeister Martin Hajart, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Linz AG ist, empört über die Vorgänge. Für solche Aggressionen gebe es keinen Platz, keine Toleranz. "So etwas hat in unserer Stadt absolut nichts zu suchen."

Der für die Sicherheit zuständige Stadtrat Michael Raml meinte, dass man angesichts der Bilder aus der Linzer Innenstadt nicht zur Tagesordnung übergehen könne. Gegenüber solcher Gewalt dürfe es keine Nachsicht und Beschwichtigungen geben. Raml sprach sich für eine konsequente Abschiebung von ausländischen Straftätern aus Österreich sowie gegen die Aufnahme weiterer Asylwerber in der Landeshauptstadt aus.

Böller und Schlägereien auch in Wels

Auch in Wels kam es zu zahlreiche Anzeigen durch Lärm und das Abschießen von Böllern im gesamten Stadtgebiet. In der Altstadt konnten die Polizeikräfte gegen 0:45 Uhr eine Schlägerei mit mindestens zehn Personen auflösen. Zwei Personen mussten vorübergehend festgenommen werden. Auch Unbeteiligte kamen der Aufforderung zum Verlassen der Örtlichkeit nur nicht nach, weshalb diese Personen zurückgedrängt werden mussten. Etwa eine Stunde später mussten die Welser Einsatzkräfte wieder mit einem Großaufgebot in die Traungasse fahren, da es laut Anzeiger zu einer größeren Schlägerei kam. Auch hier musste eine Person vorübergehend festgenommen werden. Die anwesenden Personen vor den Lokalen waren teilweise stark alkoholisiert und aggressiv gegenüber den Beamten.

17-Jähriger von Böller verletzt

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung feierte in der Halloween-Nacht mit mehreren Personen bei ihm Zuhause eine Party. Zuvor hatten sie eine Halloween Party in Unterweitersdorf besucht. Dort hatten sie, laut eigenen Angaben, einen Böller von einer ihnen unbekannten Person geschenkt bekommen. Zuhause wollten sie den Böller zünden und sind auf die benachbarte Wiese gegangen. Der 17-Jährige zündete den Böller, dieser sei jedoch nicht sofort explodiert. Als sich der junge Mann danach gebückt hat, ist der Böller unter ihm explodiert. Der 17-Jährige wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum gebracht.

Bereits gegen 21:30 Uhr wurde in der Gemeinde Reichenau im Mühlkreis ein Mistkübel auf einem Rastplatz entlang der B126 im Ortschaftsbereich Glashütten mit einem pyrotechnischen Gegenstand zerstört. Die Detonation war so heftig, dass Blechteile mehr als 50 Meter weit im Umkreis verstreut wurden. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Bereits am Freitag ist in unmittelbarer Nähe ein Streugutbehälter gesprengt worden.