23 Verletzte durch Reizgas auf Halloweenparty im Bezirk Amstetten

Mehrere Besucher lagen mit Atembeschwerden und massiven Augenreizungen am Boden, berichtete Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando. Die Halle wurde geräumt. Die Verletzten wurden in Spitäler nach Niederösterreich und Oberösterreich gebracht. Ermittlungen waren im Laufen.

Nach ersten Informationen dürfte Pfefferspray eingesetzt worden sein. "Es gibt einen ersten Tatverdacht", teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit, ohne Details zu nennen. Ein großes Aufgebot an Helfern war mehrere Stunden lang im Einsatz. Die Verletzten wurden - teils unter Notarztbegleitung - in Krankenhäuser nach Amstetten, Waidhofen an der Ybbs, Linz und Steyr transportiert.

Nach der Räumung befanden sich rund 1.000 Personen am Vorplatz der Halle, dabei kam es zu einem Handgemenge mit drei Leichtverletzten, hieß es von der Exekutive. Der Einsatz der Helfer aus zwei Bundesländern dauerte mehrere Stunden. Die Zusammenarbeit habe sehr gut funktioniert, betonte Gutlederer. Aufgeboten wurden 13 Rettungswagenteams und vier Notarztteams.