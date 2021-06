Radfahrerin von Lkw überrollt und mitgeschleift

Ein Silotransporter hatte die Linzerin beim Abbiegen von der Dauphinestraße in die Laskahofstraße erfasst. Sie wurde von dem Lkw überrollt und mitgeschleift, teilte die Landespolizeidirektion am Nachmittag mit. Dabei habe die Radfahrererin schwerste Verletzungen erlitten. Sie wurde reanimiert und ins Spital gebracht.

Zu dem Unfall war es gegen 11 Uhr gekommen. Der Lkw-Lenker, ein 49-jähriger Mühlviertler, war stadtauswärts auf der Dauphinestraße unterwegs und wollte nach rechts in die Laskahofstraße einbiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete, startete er den Abbiegevorgang und erfasste die Radfahrerin, die die Straße auf dem Radweg in gerader Richtung überqueren wollte. Auch dort zeigte die Ampel Grün an.

Die Laskahofstraße musste zwischen Salzburger Straße und Dauphinestraße bis 12.30 Uhr komplett gesperrt werden.

Lokalisierung: An dieser Kreuzung hat sich der Unfall ereignet