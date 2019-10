Putzig: Nashorn-Baby macht ersten Ausflug ins Freigehege

Nachdem Nio die ersten Lebenstage wohlbehütet mit seiner Mama im warmen Stall verbracht hatte, stand nun der erste Ausflug in einen Teilbereich des Freigeheges bevor. Etwas tollpatschig, aber voller Selbstbewusstsein stapfte das Nashorn-Baby ins Freie, seine besorgte Mutter gleich hinterher. Draußen machte Nio seinem Namen, der so viel bedeutet wie "der Fröhliche“, alle Ehre. Dem Kleinen machte es sichtlich Spaß, seine Mutter auf Trab zu halten. Mit einem Gewicht von 50 Kilogramm durch die Gegend zu sausen ist eben doch einfacher als 2000 mütterliche Nashorn-Kilos zu bewegen. Für die Entwicklung des kleinen Tieres ist viel Bewegung essentiell: Schließlich soll es kräftige Muskeln aufbauen, die später den schweren Nashorn-Körper tragen.

Nach einer Stunde hieß es für Nio schließlich wieder zurück in den warmen Stall. Während Mutter Nashorn angesichts der im Stall wartenden Heu-Mahlzeit sofort in den Innenbereich trabte, wollte der Kleine nicht folgen und sauste genau zum anderen Ende des Geländes, um weiter zu spielen. Aber nachdem die Mutter aus dem Blickfeld verschwunden war, wich der übermütige Spieldrang rasch einem schüchternen hilfesuchenden Quieken. Groß war die Erleichterung, als Mamas Gestalt im Stalltor wieder sichtbar wurde. Rasch und folgsam trottete der Kleine zurück in seinen Stall. Nun steht, sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, jeden Tag am frühen Nachmittag ein Ausflug ins Freie auf dem Programm.

Video: Ein Video von Nashorn-Baby Nio bei seinem ersten Ausflug ins Freie sehen Sie hier: