Polizist sprang in Donau, um Frau zu retten: Es dauert, bis die Kälte weggeht

Gefangen in einem Auto, das in die Donau geschlittert ist und zu versinken droht. Rundherum nur die Finsternis und das eiskalte Wasser, das im Innenraum des Pkw steigt und steigt. Ein Albtraum ist für eine 74-jährige Linzerin in der Nacht vor dem Heiligen Abend wahr geworden. Doch die Seniorin hatte acht Schutzengel in Form von Polizisten, die sich ohne Zögern in den Strom wagten, um ihr das Leben zu retten.

Nachdem der Frost nachgelassen hatte, begann es am späten Donnerstagabend in Linz heftig zu regnen. Der Niederschlag vereiste rasch auf den Straßen. Diese gefährlichen Straßenverhältnisse wurden einer 74 Jahre alten Urfahranerin zum Verhängnis, die mit ihrem Pkw auf der Flußgasse unterwegs war. Der Wagen schlitterte eine Rampe hinunter und glitt in die Donau. Etwa 15 Meter vom Ufer entfernt begann das Auto zu versinken.Kurz vor Weihnachten wurden mehrere Linzer Polizisten zu Lebensrettern: Eine 74-jährige Linzerin war um etwa 21.30 Uhr beim Brückenkopf Nord mit ihrem Auto über eine vereiste Slipstelle in die Donau gerutscht. Zeugen alarmierten die Polizei. Zum Glück befand sich eine Streife in unmittelbarer Nähe. Die Polizisten sahen etwa 15 Meter vom Ufer entfernt einen Pkw mit der Motorhaube voran im Wasser treiben. Das Fahrzeug war bereits zur Hälfte versunken, berichtete die Polizei am Freitag.

Um 21.10 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein. Eine Streife der Polizeiinspektion Landhaus war rasch zur Stelle. „Es war eine gespenstische Situation, mit der man nicht rechnet“, blickt der 33-jährige Polizist Paul Sery auf die bangen Minuten zurück. Er und sein Kollege legten die Ausrüstung ab und schritten sofort in das drei Grad kalte Wasser hinein.

Die Motorhaube des Autos war bereits in der Donau verschwunden. Die Insassin war bereits auf die Rückbank des Pkw geklettert, wo noch genug Luft zum Atmen war. „Es hat ausgesehen, als hätte sie zu diesem Zeitpunkt schon mit ihrem Leben abgeschlossen gehabt“, schildert der Beamte im OÖN-Gespräch. Inzwischen waren weitere Polizisten zu Hilfe geeilt, insgesamt acht waren im Wasser.

Der Versuch, die Autotüren zu öffnen, scheiterte. Die Lebensretter zogen daran so heftig, dass die Türgriffe abrissen. Schließlich schaffte es die 74-Jährige, ein Fenster auf der Rückbankseite einen Spalt hinunterzukurbeln. Weit genug, damit die Polizisten das Fenster ganz nach unten drücken konnten. Sie befreiten die Frau und ihren Hund und brachten beide ans rettende Ufer.

„Man spürt rasch Erschöpfung“

„Als ich dann aus dem Wasser war, habe ich rasch die Erschöpfung gespürt“, sagt Sery, der insgesamt fünf Minuten in der Donau verbracht hatte. Er gab als Kommandant noch ein paar Anweisungen und überließ die Einsatzleitung dann einem Kollegen, um möglichst rasch ins Warme zu kommen. In der Dienststelle habe er eine halbe Stunde geduscht, sagt der 33-jährige Lebensretter. Die schriftlichen Formalitäten erledigte der Beamte daraufhin in direkter Nähe zu einem Heizkörper. „Es dauert tatsächlich eine Zeit, bis diese Kälte wieder weggeht“, schildert Sery.

Die 74-Jährige wurde sofort in das Kepler Universitätsklinikum eingeliefert, eine intensivmedizinische Behandlung war zum Glück nicht notwendig. Der Frau gehe es inzwischen wieder gut, hieß es aus dem Spital auf OÖN-Nachfrage.

Der Wagen wurde von Tauchern der Linzer Berufsfeuerwehr geborgen. Im stockdunklen Wasser orientierten sich die Einsatzkräfte an den Schrilltönen der Alarmanlage des versunkenen Autos, die immer noch lief.