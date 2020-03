Plexiglas vor Kassen: Hofer und Billa verstärken Schutz in Filialen

Es soll ein Schutzschild sein. In 500 Filialen des Diskonters "Hofer" werden ab sofort Plexiglas-Scheiben vor den Kassen montiert, um eine mögliche Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen. Kunden müssen nicht besorgt sein: Der Betrieb wird regulär aufrecht erhalten.

"Neben allen Bemühungen, die Versorgung aufrecht zu erhalten, hat die Gesundheit von Kunden, Mitarbeitern und Partnern oberste Priorität", schreibt Hofer in einer Aussendung.

Deshalb wurden noch einmal strengere Hygienevorschriften in den Filialen ausgerufen. Sämtliche Bereiche wurden mit zusätzlichen Desinfektionsmitteln ausgestattet, die pro Schicht mehrmals verwendet werden.

"Bitte keine Hamsterkäufe!"

"Als wichtigste Schutzmaßnahme gilt jedoch neben einer guten Handhygiene weiterhin das Abstandhalten zu anderen Personen. Dabei sind wir auch auf die Hilfe unserer Kunden angewiesen", heißt es weiter. Hofer bittet die Kunden, mindestens einen Meter Abstand zu halten und keine Hamsterkäufe zu tätigen, da die Versorgungssicherheit jederzeit gegeben sei.

Auch in den BILLA-Filialen wurde gestern mit der Installation von Plexiglas-Scheiben begonnen. "Wir müssen gemeinsam gut durch diese Zeit kommen. Damit das auch für unsere KollegInnen gewährleistet ist, werden seit heute in all unseren Filialen an den Kassen Hygieneschilder montiert. Das sind Plexiglas-Vorrichtungen die zum Schutz des Kassenpersonals dienen", heißt es in einer Aussendung.