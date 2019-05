Pensionist ohne Führerschein zwei Mal erwischt

Nachdem eine Polizeistreife den Mühlviertler angehalten hatte und feststellen musste, dass der Mann schon seit Jahren keinen Führerschein besitzt, durfte er nicht mehr weiterfahren. Doch von dieser Anweisung ließ sich der 72-Jährige offenbar nicht beeindrucken. Nur zehn Minuten später hielten ihn die Polizisten in im gut zehn Kilometer entfernten Ried in der Riedmark (Bezirk Perg) erneut an. Dieses Mal nahmen ihm die Beamten aber auch den Autoschlüssel weg.

Er habe dringende Einkäufe zu erledigen gehabt, rechtfertigte sich der 72-Jährige. Dennoch wurde er bei den Bezirkshauptmannschaften Freistadt und Perg angezeigt.