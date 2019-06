Ohne Führerschein und auf Felgen: Polizei stoppte kuriose Alkofahrt

Die durchzechte Nacht von Sonntag auf Montag begann mit dem abendlichen Besuch eines 36-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck bei seiner Ex-Freundin in Lenzing. Dort wurde reichlich Alkohol getrunken. Gegen 5.00 Uhr setzte sich der Mann mit der 29-Jährigen am Beifahrersitz an das Steuer und startete die Fahrt nach Attnang. Dort sollte weitergefeiert werden.

Wenig später entwendete die junge Frau das Auto ihres Ex-Freundes und fuhr wieder zurück nach Lenzing. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr so heftig gegen einen Randstein, dass sich beide Reifen der rechten Autoseite von den Felgen lösten. Die Lenkerin blieb davon unbeeindruckt und setzte ihre Fahrt fort.

Ein unbeteiligter Autolenker wurde auf das Auto aufmerksam und verständigte die Polizei Lenzing. Während die Polizei noch mit Erhebungen beschäftigt war, ist aber auch der 36-Jährige wieder in Lenzing aufgetaucht.

Ohne Reifen wieder retour

Glücklich, sein Auto wieder gefunden zu haben, setzte er sich erneut an das Steuer und fuhr nach durchzechter Nacht mit dem schwer beschädigten Fahrzeug auf den blanken Felgen die etwa zwölf Kilometer lange Strecke wieder nach Attnang zurück. Weder der 36-Jährige, noch seine 29-jährige Ex-Freundin haben einen Führerschein.

