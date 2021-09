Notlande-Manöver mit Doppeldecker: Pilot leicht verletzt

Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck flog am gestrigen Montag in Begleitung des Prüfers, einem 39-Jährigen aus dem Bezirk Perg, mit seinem einmotorigen Doppeldecker zu einem Überprüfungsflug vom Flughafen in Laakirchen ab.

Bereits auf Steighöhe, bei 20 Metern, setzte vermutlich aufgrund eines technischen Gebrechens der Motor des Flugzeuges aus. Der Pilot konnte das Flugzeug noch auf dem Flugplatz landen. Am Flugzeug trat Schaden im Bereich des Fahrgestells und der rechten Tragflächen ein. Bei dem harten Notlande-Manöver wurde der 53-jährige Pilot leicht verletzt.

Er begab sich selbständig in das Krankenhaus. Das Flugzeug war bei Eintreffen der Polizisten bereits abgeschleppt und in den Hangar verbracht worden.