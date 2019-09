Neuer Bischof startete in Windischgarsten ins Amt

Seinen ersten Gottesdienst als neuer Bischof der Evangelischen Kirche A. B. hat Michael Chalupka gestern ganz bewusst in Windischgarsten gefeiert.

"Ich möchte beim konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung anknüpfen." Daher besuche er nun Gemeinden, "die sich in besonderer Weise in missionarisch-diakonischer Form und im Einsatz für Klimagerechtigkeit engagieren", so Chalupka, der sich für nächsten Sonntag bereits in Hainburg angesagt hat.

Beide Gemeinden, Windischgarsten wie Hainburg, stünden mit "ganz vielen Ehrenamtlichen, die sich freiwillig engagieren" für eine Vielzahl, "ja die Mehrzahl der evangelischen Pfarrgemeinden." Und in Windischgarsten hätte es viel Einsatz "besonders in der Flüchtlingsarbeit" gegeben. "Nicht nur, weil sie den Menschen helfen wollen, sondern weil sie damit Zeugnis ablegen von dem, was die Evangelische Kirche bewegt."

Schließlich, so der Bischof, "sind wir der Überzeugung, dass die Begegnung mit dem, der Hilfe braucht, immer auch eine Christusbegegnung ist." Chalupka (59) war langjähriger Direktor der Diakonie Österreich, bevor er Anfang Mai zum Nachfolger von Michael Bünker gewählt worden ist.

