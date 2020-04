"Gemeinsam statt einsam" lautete das Motto des Hermann Sperrer

Sperrers Wunsch war in den 70er-Jahren die Gründung eines Siedlervereines in Behamberg. Er war im Jahr 1976 auch aktiv bei der Gründung des Siedlervereines Be-hamberg dabei und war seit dieser Zeit, also mehr als 40 Jahre, der Obmann dieses Vereines. Dieser war unter seiner Leitung fester Bestandteil im öffentlichen Leben der Gemeinde. So wurden jährlich ein Birnstingl-Turnier sowie ein Traktortreffen durchgeführt und es wurden laufend PC-Kurse, Stammtische und sonstige Veranstaltungen organisiert. Ebenso beteiligte sich der SV immer mit einem Stand beim Dorffest und beim Kirtag, selbst Winterwanderungen wurden gemacht.

Ein ganz großer Wunsch des nun leider Verstorbenen wäre eine massive Aufstockung und Verjüngung der Funktionäre gewesen. Sein Motto lautete "Gemeinsam statt einsam". Sperrer hoffte, dass das schöne Siedlervereinshaus weiterhin belebt wird. Unter seiner Organisation war 1987 das erste Heim gebaut worden, damals noch ohne Wasser und Kanal. 1997 wurde es abgetragen und in der heutigen Form neu errichtet und in Folge erweitert. Dank der Zusammenarbeit mit dem BhW (Bildung hat Wert) Niederösterreich können seit dem Jahr 1999 auch diverse Kurse und Schulungen für Erwachsene im Siedlerheim abgehalten werden.