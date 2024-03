"D'Wirtin" aus Walding ist mit 91 Jahren verstorben

Bis 1985 war sie die Küchenchefin, dann habe ich übernommen", erinnert sich Marta Bergmayr an ihre Schwiegermutter Maria, die viele in Walding einfach "D’Wirtin" gerufen haben. Doch auch nach der Übergabe hörte sie nicht auf zu kochen. Bei den Bergmayrs helfen die Generationen zusammen. "Ich bin sehr dankbar, dass wir das so geschafft haben", sagt Marta Bergmayr, die das gleichnamige Wirtshaus mittlerweile wiederum an Sohn und Schwiegertochter übergeben hat – die fünfte Generation.