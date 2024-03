Franz Schramböck: Ein außergewöhnlicher Medienmacher

Kaum ein Prominenter konnte seinem Mikrofon entkommen, auch vor unangenehmen Fragen scheute der Linzer nicht zurück. Am 11. Jänner verstarb Franz Schramböck im Alter von 84 Jahren. Nun verabschieden sich seine Wegbegleiter von einem treuen Freund und einer spannenden Persönlichkeit. Die feierliche Verabschiedung mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Montag, 8. April, um 11 Uhr am Pfarrfriedhof Ebelsberg statt.