Willibald Eichinger: Abschied vom beliebten Pregartner Altpfarrer

25 Jahre lang hatte er in der Pfarre Pregarten gedient. Beinahe endlos scheint auch die Liste all jener zu sein, die er in seiner Amtszeit taufte, verheiratete und auch verabschiedete. Was ihn dabei unter anderem auszeichnete: Keine Sakramentsspende war für ihn Routine. Auf jede einzelne bereitete er sich penibel vor – mit einem großen Maß an Herzlichkeit und vor allem einer persönlichen Note.