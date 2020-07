Ein willensstarker Querdenker und Gestalter

Sein Tod kam unerwartet, und er hinterlässt in seiner Familie und in seinem Unternehmen eine große Lücke: Mit Johann Gierlinger, geschäftsführender Gesellschafter der Gierlinger-Holding, ist ein Querdenker und Visionär der Fleischbranche mit nur 62 Jahren gestorben.

Johann Gierlinger wurde am 29. März 1958 als ältestes von fünf Kindern geboren und wuchs auf dem Bauernhof der Eltern in Ottensheim auf. Dort half er bereits als Kind mit, und dort wuchs auch der Wunsch, Fleischhauer zu werden. Er absolvierte die Lehre in Ottensheim, ging nach Linz und arbeitete erst beim Fleischhauer Hörlsberger, später bei Landhof: Er arbeitete sich mit Fleiß nach oben und wurde später Geschäftsführer.

Sein Ziel war, aus den Unternehmen moderne Betriebe zu formen: So führte er moderne Zerlegetechniken und Verpackungstechnologien ein und entwickelte Produkte, die noch heute auf dem Markt sind.

Nach der Entscheidung der Eigentümer, den Betrieb zu verkaufen, wagte Johann Gierlinger den Schritt ins Ausland: Er wurde erst Geschäftsführer des Fleischverarbeitungsbetriebs Del Hus in Ungarn. 2000 legte er dann gemeinsam mit Geschäftspartner Gerald Aichinger den Grundstein für die Gierlinger-Holding: Sie kauften die Firma Gourmet in Bukarest (Rumänien), ab 2004 spezialisierte man sich auf die Produktion von Spießen und panierten Produkten, die in ganz Europa verkauft wurden.

In den folgenden Jahren kamen Standorte in Ungarn und Serbien dazu. 2016 schließlich gründete er in Andorf (Bez. Schärding) die "Wiener Schnitzelmanufaktur": Auf einer vollautomatisierten Panierstraße werden etwa Schnitzel hergestellt – immer mit dem Ziel, den Konsumenten das Kochen zu erleichtern. Kunden sind der Lebensmittelhandel und die Großgastronomie. Heute erzielt die Gierlinger-Holding 155 Millionen Euro Umsatz und beschäftigt 1160 Mitarbeiter in vier Ländern.

Johann Gierlinger zeichnete sich durch Willensstärke und Durchhaltevermögen aus, auch in seinem Privatleben: 2002 absolvierte er etwa den New York City Marathon. Einen Ausgleich zu seinem Beruf fand er außerdem auf See und bei seiner Familie: Er unternahm mit Vorliebe Segeltörns, außerdem hatte er, selbst kinderlos, ein sehr enges Verhältnis zu seinen Nichten, Neffen und Patenkindern. Und sein Herz schlug für den Motorsport: In seiner Jugend fuhr er Motorrad. Und an Sonntagnachmittagen genoss er die Übertragungen von Formel-1-Rennen im Fernsehen.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at