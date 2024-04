Hans Pramer: Geschäftsmann mit Herz

"Mein Vater war ein Kaufmann mit Leib und Seele. Natürlich war er an Geschäften interessiert, aber ihm ging es um eines: um die Fairness gegenüber seinen Geschäftspartnern", erinnert sich Tochter Gerlinde Pramer an ihren Vater und vor allem an die Worte der Trauerredner, die Hans Pramer bei der Verabschiedung am 11. April noch einmal würdigten.