Ein Manager mit feinem Gespür

Bei Manfred Schwetz ist ein zweiter, genauerer Blick notwendig, um seine Persönlichkeit zu fassen. Auch er hat geraucht, dieses Laster aber vor vielen Jahren aufgegeben. Im Spiel mit seinen beiden Enkeln Maximilian und Niklas wurde er schnell weich und sanft. Und er hatte viel Erfahrung im Ausland. Diese Kompetenz eröffnete dem Feuerwehrausstatter Rosenbauer, wo er stellvertretender Vorstand war, viele wichtige Türen. Geboren wurde Manfred Schwetz in Lambach, sein Vater Alfred leitete bis 1973 das ORF-Landesstudio Oberösterreich als Intendant.

Als einer der ersten Studenten absolvierte Manfred das BWL-Studium an der noch neuen Universität Linz. In der Voest fand er den ersten Job, er heiratete seine Freundin Christine, und mit ihr ging es bereits ein Jahr später in die USA, wo er für die Voest in New York die erste Niederlassung aufbaute. "Vier Jahre waren wir drüben, auch Marcus, unser Sohn, wurde dort geboren. Noch heute haben wir viele Freunde in Amerika", sagt Gattin Christine.

Ein Jahr verbrachte die junge Familie dann wieder in Linz, bevor es für sechs Jahre nach Singapur ging. Nach einigen Jahren in der Voest in Linz wechselte Schwetz 1993 zu Rosenbauer nach Leonding, wo ihm seine bisherigen Auslandserfahrungen sehr zugutekamen. "Wir verdanken Manfred Schwetz unseren erfolgreichen Amerika-Einstieg", sagt Markus Öttl, langjähriger Personalchef des Konzerns. "Schwetz war ein international sehr erfahrener, aber ungemein sensibler Manager, der mit allen unseren Partnern sehr verständnisvoll umgegangen ist."

Öttl, selbst gelernter Psychologe, bestätigt an Manfred Schwetz auch dessen verlässliche Menschenkenntnis: "Er konnte andere sehr sachgerecht und präzise beurteilen." Neben seinem Beruf, der ihn immer wieder in das Ausland führte, gehörte seine Leidenschaft dem Golfspiel. "Sein Stammplatz war die Tillysburg, wo er seit seiner Pensionierung mit Freunden zweimal die Woche spielte. Gemeinsam mit mir fuhr er zum Golfen aber am liebsten in das norditalienische Friaul", sagt Christine Schwetz.

Dort, wo sie ihren Mann vor 45 Jahren geheiratet hat, in der Linzer Maximilianskirche des Aloisianums auf dem Freinberg, wurde Manfred Schwetz vergangene Woche verabschiedet.