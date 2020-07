Nach Notruf: 18-Jährige attackierte alarmierte Polizistinnen

Die 18-jährige Linzerin wählte am Donnerstagabend den Notruf und gab an, einen Diebstahl in Sankt Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) anzeigen zu wollen. Gegen 21 Uhr trafen die Polizistinnen am angegebenen Ort ein und fanden die junge Frau in äußerst aggressivem Zustand vor. Die 18-Jährige ging sogar auf die Beamtinnen los, attackierte sie und versuchte einer Polizistin ihre Waffe zu entreißen. Angeblich weil sie sich vor unbekannten Männern schützen wolle, die ihr zuvor 300 Euro gestohlen hatten.

