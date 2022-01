Nach einem "Schnalzer" stand die Küche in Brand

Brenzlige Szenen spielten sich am Sonntag zu Mittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Sattledt im Bezirk Wels Land ab. Die 79-jährige Mutter, die das obere Geschoß bewohnt, stand in der Küche. Auf dem Herd brutzelte Fett in einer Pfanne, auch der Dunstabzug war eingeschaltet.

Doch plötzlich läutete das Festnetztelefon und die Pensionistin verließ ihre Küche. Nach ein paar Minuten hörte die 79-Jährige plötzlich einen "Schnalzer", wie die Polizei gestern informierte. In der Küche hatte sich inzwischen der Dunstabzug durch das schon brennende Fett entzündet. Die Seniorin versuchte noch, die Flammen selbst zu löschen, was ihr aber nicht gelang. Durch ihre Schreie wurden der Sohn und die Schwiegertochter im Erdgeschoß aufmerksam.

Sie kamen sofort nach oben, der 57 Jahre alte Sohn hatte einen Feuerlöscher dabei. Doch der brennende Dunstabzug hatte bereits zu einem Glimmbrand in der Zwischendecke geführt. Die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Sattledt wurden zu Hilfe gerufen. Sie konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen, die Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest. Die 79-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von einem Rettungsauto in das Welser Klinikum eingeliefert.

Jogger entdeckte Heckenbrand

Beim Laufen bemerkte ein Freizeitsportler am Sonntagnachmittag in Enns, dass die Hecke eines Hauses Feuer gefangen hatte. Der Mann läutete, der Besitzer hatte von der Situation noch gar nichts mitbekommen. Zusammen mit Nachbarn begannen sie zu löschen, bis die Feuerwehr Enns zur Stelle war. Die Brandursache ist unbekannt, die Polizei ermittelt.