Nach Abmeldungen: 311 Schüler kehrten zurück

Das Schuljahr 2021/2022 hatte im September mit einem Rekord bei den Schulabmeldungen begonnen: 7515 Schulpflichtige – und damit dreimal so viele wie vor der Corona-Pandemie – waren bundesweit von ihren Eltern zum häuslichen Unterricht angemeldet worden.

Sehr ausgeprägt war dieser Trend auch in Oberösterreich – mit einem Anstieg von 299 Abmeldungen im Schuljahr 2020/21 auf 1408 Abmeldungen im laufenden Schuljahr. Die meisten Sechs- bis 15-Jährigen wurden übrigens in der Bildungsregion (BR) Mühlviertel abgemeldet (359), gefolgt von den BR Innviertel (296) und Gmunden-Vöcklabruck (256).

Inzwischen sind einige Schüler aus dem Heimunterricht wieder in ihre Klassen zurückgekommen: Zuletzt verzeichnete die Bildungsdirektion in Oberösterreich insgesamt 311 Schulrückkehrer (22 Prozent). Die Zahl stieg stetig an: Waren es Anfang Oktober 69 und im November 86, so besuchten nach den Weihnachtsferien weitere 156 Kinder wieder den Schulunterricht.

Termin für Reflexionsgespräch

Alle anderen Schüler, die nach wie vor daheim von ihren Eltern unterrichtet werden, erhalten dieser Tage von der Schulrechtsabteilung der Bildungsdirektion eine Einladung zu einem verpflichtenden Reflexionsgespräch zu Semesterende. Coronabedingt werden die Gespräche zwischen der zuständigen Schulleitung und den Erziehungsberechtigten heuer nicht persönlich, sondern nur online bzw. telefonisch abgehalten, hieß es. Besprochen werden sollen dabei der Leistungsstand und der Lernfortschritt des Kindes sowie etwaige Probleme.

Am Ende des Schuljahres müssen die Kinder dann in einer ihnen zugewiesenen Prüfungsschule eine Externistenprüfung ablegen.