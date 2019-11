Mutprobe mit Feuerlöscher endete für 26-Jährigen im Krankenhaus

Der junge Mann feierte am 23. November 2019 im Nebengebäude seines Einfamilienhauses mit Freunden seinen Geburtstag. Sein bester Freund, ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, beschloss gegen Mitternacht zusammen mit dem Geburtstagskind eine Mutprobe mit einem alten Pulverfeuerlöscher durchzuführen.

Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, nahm der 20-Jährige den Feuerlöscher und sprühte den Inhalt in das Gesicht des 26-Jährigen. Dieser wurde durch den Sprühdruck und das austretende Pulver an beiden Augen verletzt und musste von der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden.

