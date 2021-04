Mutige Verkäuferinnen stellten Ladendieb

Der Diebstahl ereignete sich bereits am vergangenen Freitag. Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf und ein 22-jähriger bosnischer Staatsangehöriger aus Wels stahlen gegen 17.30 Uhr bei einem Einkaufszentrum im Bezirk Gmunden aus einer Drogerie-Filiale Parfums. Beim Verlassen des Geschäftes ging jedoch der Sicherheitsalarm an.

Die beiden Männer liefen davon, die Verkäuferinnen der Filiale hinterher. Der 24-Jährige wurde von ihnen gestellt und der Polizei übergeben. Der Bosnier konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung vorerst flüchten. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten den beiden Männern noch am selben Tag ein Ladendiebstahl in Ebensee, ein weiterer Ladendiebstahl in Gmunden sowie andere Diebstähle nachgewiesen werden. Die beiden werden der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.