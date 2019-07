Mühlviertler starb bei Motorradunfall auf der B3

Ein missglücktes Überholmanöver hat für einen 53-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Perg am Dienstag tödlich geendet: Der Mühlviertler war am Vormittag auf der B3 in Richtung Arbing unterwegs und wollte im Gemeindegebiet von Baumgartenberg einen Pkw, gelenkt von einer 42-Jährigen, überholen. Dabei dürfte der Mann zu spät bemerkt haben, dass die Autofahrerin gerade dabei war, nach links zu einem Parkplatz abzubiegen.

Der Motorradfahrer prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Pkws und stürzte über das Auto auf den Asphalt. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei Oberösterreich am Nachmittag mit. Die B3 war im Zeitraum der Unfallaufnahme nur erschwert passierbar.

Es war dies der achte tödliche Motorradunfall in diesem Jahr auf Oberösterreichs Straßen. Erst Anfang des Monats war ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Pötschenpass im Salzkammergut ums Leben gekommen.

Alko-Unfall endete glimpflich

Glimpflich endete hingegen ein Unfall auf der Oberbairinger Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung): Betrunken und ohne gültigen Führerschein hatte ein 49-Jähriger dort sein Motorrad in Betrieb genommen. In einer starken Rechtskurve kam er auf dem Rollsplit ins Rutschen und stürzte in eine angrenzende Wiese. Laut Polizei kam der Mann mit leichten Verletzungen davon. Er wurde in den MedCampus III gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von einem Promille.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.