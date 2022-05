Zwei Mal am Stockerl beim Greinbach-Doppel

Erfolgreich verlief für den Götzendorfer Alois Höller (Ford Fiesta 4x4) das Rallycross-Doppel im PS-Racing-Center in Greinbach: Mit einem Sieg und einem dritten Platz nahm er zwei Top-Platzierungen mit nach Hause. Im ersten Rennen zur Österreichischen Meisterschaft (ÖM) lieferte sich Höller ein tolles Duell mit dem Polen Zbigniew Staniszewski (Ford): In den Vorläufen noch hinter diesem zurück, drehte er im Finale die Reihenfolge um und verwies seinen Markenkollegen auf den zweiten Rang. Dritter wurde der Tscheche Marek Joura in einem Mitsubishi. Joura war im zweiten Heat am Sonntag – in diesem ging es um Punkte zur FIA-Zone und zur ÖM – dann so etwas wie der lachende Dritte. Mit flotten Zeiten und einer gut getimten Joker-Runde nützte er das neuerliche Duell zwischen Höller und Staniszewski clever aus und sicherte sich den Tagessieg vor dem Polen und dem Oberösterreicher.