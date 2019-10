Wilde Verfolgungsjagd: Betrunkene flohen mit "frisiertem" Moped vor Polizei

Gegen 4:30 Uhr früh wollten Polizisten das offensichtlich "frisierte" Moped im Gemeindegebiet von Unterweitsdorf einer Kontrolle unterziehen. Anstatt anzuhalten gab der Lenker jedoch Gas. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf, die sich durch Ortsgebiete, über Güterwege und teils schwer passierbare Verbindungsstraßen zog. Der Mopedfahrer führte auf der rasanten Fahrt teils gefährliche Fahrmanöver durch, während sein Mitfahrer mit einer Hand die Kennzeichentafel abdeckte.

In der Ortschaft Frensdorf kamen die Jugendlichen mit dem Moped zu Sturz und flohen danach zu Fuß in ein Feld weiter. Die Polizisten verfolgten sie weiter und konnten die beiden jungen Männer schließlich stellen. Ein Alkotest beim Lenker ergab einen Wert von 0,32 Promille, beim Mitfahrer wurden 0,38 Promille gemessen. Zur Flucht befragt gaben beide an, dass sie nicht wissen, warum sie dies getan hatten. Dem Lenker wurden wegen der Tempoüberschreitungen und der unerlaubten Umbauten am Moped vor Ort die Kennzeichentafel und der Zulassungsschein abgenommen. Außerdem wird er wegen der zahlreich begangenen Verwaltungsübertretungen angezeigt. Der Mitfahrer muss mit Anzeigen wegen Übertretung gegen das Jugendschutzgesetz und Beihilfe zu den Verwaltungsübertretungen rechnen.

