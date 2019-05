Waldviertel-Autobahn: Die Skepsis wächst

Während Projektbefürworter von einer großen Chance für das Waldviertel sprechen, warnen Gegner vor einer „verkehrspolitischen Geisterfahrt“, die hier eingeschlagen werde.

Während im Waldviertel bereits zwei größere Unterschriftenaktionen gegen das Vorhaben gestartet wurden, blieb die Kritik daran in Oberösterreich bisher noch unter der Wahrnehmungsschwelle. Das soll sich nun ändern: Der Landtagsabgeordnete der Grünen, Severin Mayr, traf gestern in Groß Gerungs mit der Landesspitze der Grünen Niederösterreich zusammen, um künftige Maßnahmen gegen eine Autobahn abzustimmen.

Zu einem Viertel im Mühlviertel

„Hier taucht ein Milliardenprojekt aus dem Nebel auf, das enorme Folgen für das Mühlviertel hat, denn selbstverständlich würde so eine Autobahn nicht an der Landesgrenze Halt machen.“ Ein Viertel der Trasse würde auf oberösterreichischem Boden verlaufen. Die Grünen in Nieder- und Oberösterreich würden künftig gemeinsam marschieren, um gegen die „Europaspange“, wie sie offiziell genannt wird, aufzutreten. Mayr: „Wir werden Informationen austauschen und alle unsere Maßnahmen gegen dieses Autobahnprojekt abstimmen.“

Für Niederösterreichs Grünen-Landessprecherin Helga Krismer ist dieser Schulterschluss dringend notwendig. „Es ist wichtig, die Oberösterreicher davor zu warnen, welche Verkehrslawine hier auf sie zurollen könnte.“ Mayr spricht von einem Flächenverbrauch von etwa 500 Hektar, den diese Straße in Anspruch nehmen würde. Betroffen wären höchstwahrscheinlich die Gemeinden im Nordosten des Bezirks Freistadt: Sandl, Liebenau, Weitersfelden, Windhaag, Grünbach. Noch ist der ins Auge gefasste Korridor freilich so breit, dass nähere Prognosen über den tatsächlichen Verlauf nicht getroffen werden können. Deshalb wollen Mayr und Krismer auf eine Offenlegung des Projektstands drängen.

Von Oberösterreichs Landespolitik kamen bisher abwartende Reaktionen auf die Waldviertel-Autobahn. Erst wenn konkrete Pläne vorliegen, könne er dazu Stellung nehmen, so Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner in einer Anfragebeantwortung im Landtag. Wichtiger sei jetzt die Fertigstellung der S10 bis zur Staatsgrenze in Wullowitz sowie die Projektierung der Linzer Ostumfahrung, sagte kürzlich FP-Verkehrssprecher Peter Handlos auf eine Frage der „Mühlviertler Nachrichten“ und verwies auf einen Planungshorizont der Europaspange von 25 bis 30 Jahren.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at