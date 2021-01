Vom Asylwerber zum Facharbeiter mit Auszeichnung

Hayatollah Mohseini kam im Mai 2015 als unbegleiteter Minderjähriger aus Afghanistan nach Österreich. Nun hat er seine Lehre zum Metallbautechniker mit Auszeichnung abgeschlossen und steht dem Glasfassadenhersteller in einem Mangelberuf zur Verfügung.

Baumann ist voll des Lobes für seinen jungen Mitarbeiter: "Ich schätze Hayatollahs handwerkliches Geschick, seine soziale Kompetenz und Aufgeschlossenheit. Er war sehr früh eine große Bereicherung für unseren Betrieb, und ich bin froh, dass er auch nach abgeschlossener Lehre weiter im Betrieb bleibt." Dies umso mehr, als es für Betriebe unheimlich schwierig sei, Lehrlinge und Facharbeiter für den Metallbau zu bekommen. "Am Beispiel von Hayatollah können wir sehen, was gelingen kann, wenn Integration von beiden Seiten aktiv vorangetrieben wird", zeigte sich Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) bei einem Besuch in Baumgartenberg beeindruckt.

Deutsch lernte Mohseini als außerordentlicher Schüler in einem Übergangslehrgang. Zudem arbeitete er ehrenamtlich bei der Lebenshilfe Perg. Im Februar 2017 begann er die Lehre für Metallbautechnik, wobei er schon in der Berufsschule mit ausgezeichneten Jahrgangsabschlüssen glänzte.