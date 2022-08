Urlaubsservice für Dialysepatienten

"Durch das Angebot der Gastdialyse ermöglichen wir den Patientinnen und Patienten mehr Mobilität und steigern damit auch ihre Lebensqualität", sagt Primar Norbert Fritsch, Leiter der Abteilung Innere Medizin am Klinikum Freistadt. Mitunter werden diese Dialysen auch von Gästen einer Kur- und Rehaklinik in der Region in Anspruch genommen. Durchschnittlich erhalten 16 Patientinnen und Patienten pro Tag (Montag bis Samstag) eine Nierenersatzbehandlung im Klinikum Freistadt.