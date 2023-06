Unfall mit Kutsche in Steyregg: 34-Jährige schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 34-Jährige bei einem Kutschenunfall in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) zu. Auf einer Übungswiese war das Pferd am Mittwoch gegen 18.30 Uhr so schnell in eine Kurve galoppiert, dass das Gefährt umstürzte. Die Frau aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fiel in weiterer Folge vom Bock und wurde über eine Böschung hinuntergeschleudert, berichtet die Polizei. Der Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte zum Kepler Klinikum nach Linz.

