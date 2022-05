Traktor in Vollbrand: Auch Strommast fing Feuer

Die Freiwilligen Feuerwehren Eidenberg und Gramastetten wurden um kurz nach 15 Uhr alarmiert. Durch die enorme Hitzeentwicklung hatte auch ein Strommast Feuer gefangen, die Einsatzkräfte konnten den Brand aber rasch löschen. Der Traktor war allerdings nicht mehr zu retten.

Der 43-jährige Lenker hatte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Er wollte auf dem Getreidefeld in Gramastetten Unkraut bekämpfen. Während der Fahrt begann es verdächtig zu riechen. Der Mühlviertler hielt wenig später an, um die Feldspritze einzustellen. Dabei stellte er im Bereich der Verkabelung, die sich direkt unter der Kabine befindet, einen Brand fest. Er verständigte die Feuerwehr und einen Nachbarn, der mit zwei Feuerlöschern zu Hilfe kam. Der Traktor stand jedoch innerhalb weniger Minuten in Vollbrand.