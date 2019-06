Steinbach stärkt Standort

Über Jahre war die Marke "Steinbach" aus Schwertberg mit Wolle verbunden. Heute steht Steinbach in erster Linie für den Handel und die Produktion von Schwimmbadzubehör und beschäftigt dabei 300 Mitarbeiter. In den beiden mächtigen Hochregal-Lagern, die das Schwertberger Ortsbild prägen, haben aktuell 30.000 Paletten mit Poolprodukten Platz.

Diese Lagerkapazität wird schon bald auf bis zu 70.000 Paletten gesteigert. Hauptverantwortlich dafür ist der Ausbau von "Werk 2" im Süden von Schwertberg – neben dem Areal des Fahrzeuglogistikers Hödlmayr. 32 Millionen Euro hat Steinbach seit Herbst 2017 in diese Erweiterung investiert, die 100 neue Arbeitsplätze schafft. 95 Prozent des Auftragsvolumens gingen laut Steinbach-Geschäftsführer Horst Lauß an österreichische Unternehmen. Mit dem vollzogenen Ausbau in Schwertberg wolle man den Standort Oberösterreich forcieren und die Logistik mit kurzen Transportwegen innerhalb Europas optimieren.

Als Unternehmen, das sein Geld mit Pools und Schwimmbädern verdient, habe man gegenüber der wertvollen Ressource Trinkwasser ein hohes Verantwortungsbewusstsein entwickelt, betont Geschäftsführer Lauß. Der Schutz des Trinkwassers und der Einsatz umweltschonender Produkte spielen eine große Rolle. So werden 80 Prozent des Energieaufwands mit Strom aus eigenen Photovoltaikanlagen abgedeckt. Im Fuhrpark für die Mitarbeiter setzt man auf Elektroautos.

In der Kommunikation nach außen will das Unternehmen, das in diesem Bereich bisher recht zurückhaltend agierte, offensiver auftreten. Mit dem Slogan "we are pool" sollen sommerlicher Badespaß und Steinbach eine Einheit werden.

