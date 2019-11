Scheiblberger ist die vierte Stimme des Bezirkes Rohrbach im oö. Landtag

Mit Gertraud Scheiblberger zieht eine weitere Rohrbacherin in den Landtag ein. Drei Frauen und ein Mann setzen sich im Landesparlament dann für die Region ein. Mit 30. Jänner 2020 übernimmt Scheiblberger das Mandat von Viktor Sigl. In der Rohrbacher ÖVP ist Scheiblberger wohlbekannt. Sie ist ÖAAB-Bezirksobfrau und leitete viele Jahre als Geschäftsführerin das Bezirksbüro. Nach dem verpassten Nationalratseinzug vor eineinhalb Jahren kehrte sie in ihren früheren Beruf im Pflegebereich zurück. Nun will sich die Mühlviertlerin wieder mehr der Politik widmen. "Ich habe in den vielen Jahren meiner politischen Aktivitäten sehr intensiv erlebt, wie erfüllend und schön es ist, sein Lebensumfeld mitgestalten zu können. Natürlich bin ich dabei auch oft an meine Grenzen gestoßen und mir ist sehr wohl bewusst, dass man in der Politik immer wieder Kompromisse schließen muss und man es nie allen recht machen kann. Aber es überwiegt für mich der Wunsch, wieder aktiv mitgestalten zu können", begründet die 52-jährige Rohrbach-Bergerin ihre Entscheidung, das Landtagsmandat anzunehmen. Eine Abgeordnete sei Bindeglied zwischen den Menschen in der Region und den politischen Entscheidungsgremien im Land.

Vor allem will sich Gertraud Scheiblberger in ihrer politischen Arbeit um den Gesundheitsbereich kümmern.

"Der Bezirk Rohrbach entwickelt sich sehr gut, und ich schätze die hohe Lebensqualität. Hier sehe ich auch meine Ansatzpunkte", sagt sie. Projekte wie das Bezirkshallenbad und Kino, die Attraktivierung der Mühlkreisbahn und der Glasfaserausbau stehen ebenso an wie die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region und Home Office, ausreichend Betreuungs- und Bildungsangebote, die Stärkung der regionalen Versorgung oder die Möglichkeit für ein würdevolles Leben im Alter: "Das sind alles bekannte Punkte, die aber eine wesentliche Bedeutung vor allem für junge Menschen haben, wenn es darum geht, den Lebensmittelpunkt zu finden."

Die Angelobung erfolgt bei der Landtagssitzung am 30. Jänner 2020. Gertraud Scheiblberger wird neben Bezirksparteiobmann Georg Ecker die zweite Landtagsabgeordnete für die ÖVP. Vertreten wird der Bezirk Rohrbach außerdem durch die Landtagsabgeordneten Ulrike Schwarz von den Grünen und Ulrike Wall von der FPÖ.