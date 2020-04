Saxener Solarspezialist stattete Großanlage aus

Eine Hochleistungs-Solaranlage hat die auf Sonnenkollektoren spezialisierte Firma Gasokol mit Firmensitz in Saxen im oststeirischen St. Ruprecht an der Raab realisiert. Die thermische Anlage mit einer Kollektorfläche von insgesamt 1587 m² wurde am Dienstag in Betrieb genommen. Sie versorgt in Kombination mit einem bestehenden Biomasse-Heizwerk das Nahwärmenetz der 5400-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Weiz mit etwa 550 Megawattstunden Wärmeenergie für Heizung und Warmwasser. Damit kann ein CO2-Einsparpotenzial von 150 Tonnen pro Jahr erreicht werden.

"Durch die enge Zusammenarbeit mit Gasokol bei der Planung und Umsetzung unseres Solarprojekts sowie einen Besuch in der Produktionsstätte der Kollektoren ist viel Vertrauen entstanden. Zusätzlich zur CO2-Einsparung ist diese Hochleistungsanlage auch eine wirtschaftlich sinnvolle Investition", sagt der Geschäftsführer der Nahwärme St. Ruprecht, Gerhard Matzer.

Solare Netzwärme eignet sich sowohl für Fern- und Nahwärmenetze, lokale Wärmeverbunde, Gewerbe- und Industriebetriebe als auch Prozesswärme. "Dank unseres intelligenten Energiekonzepts integriert sich eine Solaranlage in neue und bestehende Wärmeversorgungssysteme", sagt Gasokol-Geschäftsführer Ronald Gattringer. Dabei achte man besonders auf die optimale, falls überhaupt noch erforderliche Zufuhr sekundärer Heizmittel.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Saxen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.