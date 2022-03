Paar schmuggelte 14 Welpen und 200 Liter Diesel über die Grenze

Am Dienstagnachmittag stoppten die bayerischen Schleierfahnder einen Kleintransporter, in dem ein deutsches Paar saß. Wie sich herausstellte, fuhren auch 14 Welpen in zwei Boxen mit. Es handelte sich um einen illegalen Transport, da keine Impfnachweise oder Bescheinigungen vorgezeigt werden konnten. Das Paar hatte laut Grenzpolizei versucht, die Hunde von Ungarn über Österreich nach Deutschland zu schmuggeln. An der oberösterreichisch-bayerischen Grenze endete die Fahrt. Die Tiere - es handelt sich um zwölf Welpen der Carne Corso und zwei Pudel-Welpen - wurden in ein Tierheim gebracht. Das Paar, das außerdem 200 Liter Diesel als Reservetreibstoff mitführte, wird angezeigt.