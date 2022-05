Mühlviertler musste nach Forstunfall reanimiert werden

Der 69-Jährige war seiner 75-jährigen Nachbarin am Freitagvormittag in einem Waldstück beim sogenannten "Holzausstreifen" behilflich, als es zu dem Unfall kam, dessen genauer Hergang noch Gegenstand der Ermittlungen ist.

Bekannt ist, dass der Senior in einem zehn Meter tiefen Graben einen 25 Meter langen Baumstamm an der Stahlkette der Seilwinde befestigte. Er gab seiner Nachbarin von unten durch lautes Zurufen das Okay, die Seilwinde am Traktor zu bedienen.

Hubschrauber im Einsatz

Die Frau, die wegen des tiefen Grabens keinen Sichtkontakt zu ihrem Helfer hatte, kam dem Aufruf nach. Weil sie dann nichts mehr von ihrem Nachbarn hörte, ging sie nach etwa 30 Sekunden zur Böschung und schaute hinunter. Sie sah den Mann regungslos neben dem Baumstamm liegen und setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Der Schwerverletzte wurde reanimiert, mit einem Bergetuch geborgen und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum geflogen. Im Einsatz standen neben Rettung und Notarzt auch die Feuerwehren Hintersberg, Mistlberg und Tragwein.