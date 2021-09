Motorradlenker stürzte in Straßengraben

Der 40-jährige Amstettner lenkte gegen 14:20 Uhr sein Motorrad auf der B123 im Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark Richtung Mauthausen. Während seiner Probefahrt kam der Führerscheinneuling mit dem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nachkommende Ersthelfer verständigten die Einsatzkräfte. Ein zufällig vorbeikommender Arzt führte weitere Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettung durch, die den Verletzten schlussendlich in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht hat.