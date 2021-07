Motorradfahrer wurde bei Sturz schwer verletzt

Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Perg war gegen 12:30 Uhr in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Gutauer Straße abgekommen und gegen die Leitschiene geprallt. Zwei zufällig vorbeikommende Fahrzeuglenker leisteten bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes Unterweißenbach Erste Hilfe. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das UKH nach Linz gebracht werden musste, teilte die Polizei am Abend mit.