Kriegsende und Zeitenwende im Dorf an der Grenze

Nach der Sanierung des Hafnerhauses in den vergangenen Wochen musste nicht nur der Ausstellungsraum wieder in Schuss gebracht werden. Parallel dazu galt es, die Geschehnisse im Raum Freistadt und ganz besonders in und um Leopoldschlag zu sammeln, zu bewerten und für die geplante Ausstellung aufzubereiten. Schon seit Monaten sammelt ein Projektteam Fotos, Originaldokumente und berührende Geschichten, die die Sonderausstellung des Schlossmuseums Freistadt, zusammengestellt von Fritz Fellner und Kurt Cerwenka, ergänzen.

Die Ausstellung, die mit einer großzügigen Förderung der Leader-Region Mühlviertler Kernland unterstützt wird, wird am 21. August ab 18 Uhr im Hafnerhaus Leopoldschlag eröffnet.