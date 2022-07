Konzertbesucher verletzte zwei Polizisten

Während des Konzertes kam es kurz nach 21 Uhr am Veranstaltungsgelände der Burg Clam zu einem Tumult zwischen Konzertgästen. Polizisten und anwesende Security-Mitarbeiter versuchten, diesen aufzulösen. Dabei begann ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten, der mit dem Tumult nichts zu tun hatte, die Amtshandlung zu stören, so die Polizei am Sonntag in einer Aussendung. Trotz mehrmaliger Abmahnung stellte der 21-Jährige sein ordnungswidriges Verhalten nicht ein. Als ein Polizist den Mann wegweisen wollte, schlug ihm dieser mit der Faust ins Gesicht. Deshalb wurde der 21-Jährige festgenommen. Durch seine heftige Gegenwehr wurde auch noch eine Polizistin im Gesicht verletzt. Der Mann wurde auf der Polizeiinspektion Grein (Bez. Perg) einvernommen und anschließend wieder freigelassen.