Knuspriger Einsatz für Andi Knoll

BAD ZELL. Ö3-Moderator verdingte sich am Freitagvormittag als Hendlbrater.

Beim Grillhendl-Wagen der Familie Populorum stand am Freitag Ö3-Moderator Andi Knoll für seine Show „Knoll packt an“ im Einsatz. Auf Einladung von Ursula, Kurt und Max Populorum half der ORF-Mann mit, 300 Hendln vorzubereiten, zu marinieren, aufzuspießen, in den Griller einzuhängen und natürlich auch zu verkaufen. „Der Griller hat etwa 200 Grad. Ich habe das Gefühl, dass meine Stirn jetzt dann auch gleich durch ist. Aber auch die Hendl sind pipifein“, so der Ö3-Moderator. „Weil der Andi bei uns war, war heute ein noch größerer Andrang als sonst. Er hat das hervorragend gemacht“, lobte Kurt Populorum seinen Praktikanten. Den Podcast von Knolls Einsatz als Hendlbrater gibt es auf der Ö3-Homepage zum Nachhören.

Wer Andi Knoll auch gerne einen Vormittag lang als Praktikant in seiner Firma hätte, kann sich telefonisch unter 0800 / 600 600 oder per Mail (hitradio@oe3.at) anmelden.

