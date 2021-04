Kaleidophon übersiedelt heuer ins Internet

Ohne Publikum im Saal, dafür aber mit Ausstrahlung in Echtzeit via Internet-Livestream an den drei Festivaltagen von 30. April bis 2. Mai jeweils ab 19 Uhr. Das Stream-Angebot ist gratis verfügbar, Spenden sind aber möglich und erwünscht. Gesendet wird ausschließlich live, ein On-demand-Angebot ist nicht vorgesehen. Dennoch wird es die Möglichkeit zum Nachhören geben – nämlich im Radio: ORF/Ö1 wird am 21. und 28. Mai 2021 in der Ö1-Sendereihe Zeit-Ton Konzertausschnitte senden und im Radio DLF (Deutschlandfunk) gibt es am 17. Juli 2021 ein spezielles Kaleidophon-Feature.

Drei Tage, sechs Konzerte

Sechs Konzerte mit aktueller Musik aus den Bereichen Jazz, Neue Musik und Improvisation stehen auf dem Programm der 35. Ausgabe des Ulrichsberger Kaleidophons. 19 Musiker und Musikerinnen werden die Jazzatelierbühne bespielen. Ensembles mit langjähriger Geschichte wechseln sich ab mit neuen Projekten. Die bunte Mischung kreativer Ansätze ist es einmal mehr, die das Kaleidophon prägt. Neben dem konzertanten Geschehen gibt es in den Galerieräumen eine Ausstellung mit Malerei und Grafik von Andreas Tanzer. Ein gefilmter Ausstellungsrundgang nebst Künstlergespräch wird in einer Umbaupause ebenfalls via Livestream zu sehen sein. www.jazzatelier.at