Jakob Ruckendorfer erlief in Italien Top-Ten-Platz

BAD LEONFELDEN. Mühlviertler mit Chance auf WM-Teilnahme.

Jakob Ruckendorfer Bild: beha-pictures/Haudum

Seine starken Saisonleistungen setzte Biathlet Jakob Ruckendorfer am vergangenen Wochenende fort. Im italienischen Ridnaun belegte er am Samstag im Alpencup über 12,5 Kilometer den zehnten Platz. Dabei stellte der Mühlviertler erneut sein Können am Schießstand unter Beweis: Er verfehlte nur einen Schuss beim ersten Liegendschießen und konnte über 19 Volltreffer jubeln.

Probleme mit der Atmung führten dazu, dass Ruckendorfer seine läuferische Qualität nicht wie üblich in die Loipe brachte: "In der dritten Runde bekam ich starkes Seitenstechen und dadurch ziemliche Atemnot. Da habe ich mehr als eine Minute liegen gelassen. Eigentlich wollte ich nach dem dritten Schießen das Rennen schon aufgeben, aber nach zwei fehlerfreien Serien gibt man nicht so schnell auf. Dass dann noch ein weiteres fehlerfreies Schießen folgte, war natürlich ein Traum!" Als Zehnter im 100 Teilnehmer starken Feld war der Bad Leonfeldner bester Österreicher.

Nach dem bisherigen Saisonverlauf ergibt sich nun für Jakob die Chance, als Gewinner der internen österreichischen Qualifikationswertung für die Jugendweltmeisterschaft in Osrblie nominiert zu werden.

Beim Energie AG Langlauf LC X-Cross in Eberschwang belegten Bad Leonfeldens Nachwuchslangläufer folgende Plätze: 1. Samuel Grasböck, 2. David Hammer, 2. Sarah Maureder, 3. Johanna Peherstorfer, 4. Lukas Sonnberger.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema